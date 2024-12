“In direzione ostinata e contraria”, una serata dedicata a Fabrizio De André

Arezzo, 11 dicembre 2024 – Il 22 dicembre 2024, Subbiano si prepara a vivere un evento straordinario all'insegna della musica e della poesia di Fabrizio De André.

Presso la sede della Pro Loco (Via Salvemini, 3 - zona campo sportivo), alle ore 21:00, il palco sarà tutto per “In Direzione Ostinata e Contraria” (IN DOC), una delle più apprezzate band toscane dedicate al repertorio del grande cantautore genovese.

L’evento, organizzato dalla Cooperativa Officina 104, si avvale della collaborazione della Cooperativa L’Albero e La Rua e dell’Associazione Crescere, con il patrocinio dei comuni di Subbiano e Capolona. Una serata imperdibile per celebrare la musica di De André e sostenere un importante progetto sociale.

Officina 104: un progetto per l’inclusione Officina 104 è una cooperativa sociale nata nel 2023 con l’obiettivo di favorire l’integrazione lavorativa di persone con disabilità intellettiva medio-grave. La missione della cooperativa è promuovere l’autonomia personale e lo sviluppo di competenze sociali, attraverso il lavoro come strumento per partecipare attivamente alla vita della comunità.

La serata sarà un’occasione unica per immergersi nell’universo musicale e poetico di Fabrizio De André. Il concerto prende il nome dall’iconica frase del cantautore genovese, “In Direzione Ostinata e Contraria”, che non solo celebra la sua eredità artistica, ma si allinea anche alla filosofia di Officina 104: inclusione, coraggio e determinazione.

Sul palco saliranno sette musicisti d’eccezione: Marco Cencetti, con la sua voce e la sua chitarra, guiderà il pubblico in questo viaggio sonoro, affiancato da Giuseppe Galgani (chitarra e cori), Francesca Lenzerini ai cori e da Massimo Giuntini, maestro di flauti e cornamuse. Le melodie saranno arricchite dal tocco elegante di Angela Tomei al violino e dal ritmo profondo di Luca Cambi al basso.

Gabriele Scivoletta, tra fisarmonica e chitarra, aggiungerà sfumature suggestive, mentre Leonardo Ciampalini darà vita alle percussioni con energia e passione. Il programma della serata prevede l’inizio del concerto alle 21:00, ma la magia non finirà con l’ultima nota.

Al termine, sarà il momento di scambiarsi gli auguri di Natale, brindare con bollicine e gustare i dolci preparati dai ragazzi di Officina 104, che con orgoglio presenteranno anche i loro prodotti artigianali. Sarà un’occasione per scoprire il talento e la creatività di chi, ogni giorno, dimostra che andare “in direzione ostinata e contraria” può trasformare la realtà.