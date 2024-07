In consolle per la solidarietà. Serata per il Meyer da tutto esaurito. Civitella verso il pienone con i dj

di Matteo Marzotti

CIVITELLA

Il sold out è ad un passo confermando ancora una volta come l’abbinamento cucina, musica e solidarietà abbiano fatto centro. Tutto pronto a Civitella per un nuovo appuntamento della serata che porterà nel piccolo borgo della Valdichiana qualcosa come 30 artisti - tra dj, vocalist e non solo - dei principali locali aretini e toscani. Ospite d’eccezione- sabato prossimo - sarà infatti Manuel Ribeca, dj e produttore musicale, che ha inserito l’appuntamento con Civitella per il Meyer tra le pochissime date del suo tour in Italia. Ribeca è un dj tra i più apprezzati nel panorama internazionale, che volerà da Ibiza dove lavora in vari locali per essere appunto nell’Aretino.

Tutto questo per aiutare la Fondazione Meyer, raccogliendo fondi per l’ospedale pediatrico fiorentino. È infatti questo l’obiettivo che da anni Civitella per il Meyer porta avanti grazie al lavoro in sinergia tra Sangria Party, la Pro Loco, Nicola Lucioli e l’amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana. Nella scorse settimane la prevendita per la cena, a partire dalle 20 è andata letteralmente a ruba. Come spiegano gli organizzatori c’è la possibilità comunque di poter accedere al dopo cena, quando è atteso appunto Manuel Ribeca, al costo di 5 euro. Nel frattempo spazio agli oltre 30 artisti che si alterneranno, tra dj e vocalist, compresi i protagonisti del Circo Bianco e Andy Bellotti, direttamente da "Tale e quale show". Un maxi evento dell’estate della Valdichiana che permetterà di raccogliere appunto fondi da devolvere all’ospedale pediatrico e che vede in azione un vero e proprio esercito di volontari.

Sono quasi un centinaio le persone che collaborano alla riuscita dell’evento. Dalla cucina agli allestimenti, alla parte legata all’intrattenimento senza scordare ovviamente il capitolo sicurezza e accessi alla piazza don Alcide Lazzeri che si trasformerà in una autentica discoteca a cielo aperto. Per l’occasione è stato inoltre istituito un servizio di bus navette che collegheranno Civitella con le aree di sosta che i vari partecipanti troveranno salendo verso il piccolo borgo medievale.