In coda per lo screening Una giornata speciale nel nome di Rosanna

di Laura Lucente

Una giornata di prevenzione e solidarietà. È quella in programma ormai da 4 anni a Cortona grazie all’associazione "Un’idea di Rosanna".

Si chiama "Prevent" ed è dedicata a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione delle malattie oncologiche. Prevenzione che si traduce, nel concreto, in visite ed ecografie gratuite al seno, tiroide e testicoli. In questi anni sono stati erogati oltre 400 screening. "L’obiettivo - spiega Paola Frati, presidente di Un’idea di Rosanna - è rendere tutti consapevoli che la prevenzione rappresenta l’arma migliore per vincere la malattia e di come un semplice esame possa aiutare a salvare una vita". Parole corroborate dai fatti, come conferma il vice presidente dell’associazione "Un’idea di Rosanna" Giuseppe Tognini. "Nelle precedenti edizioni abbiamo cambiato il destino di qualcuno, che, grazie alla giornata di prevenzione, ha potuto scoprire in tempo una patologia maligna e intraprendere un percorso adeguato di cure".

Nell’edizione di quest’anno i posti disponibili saranno unacinquantina grazie all’impegno su più fronti, moltissimi professionisti. Le visite saranno effettuate da uno staff medico di alto livello, coordinato dal dottor Giuseppe Tognini insieme ai colleghi Arturo Brocchi, Ferruccio Sereni e Fabrizio D’Alessandro.

La giornata di prevenzione si è spostata ormai da due anni a Camucia nella sede del Centro diagnostica avanzata di via Capitini, a fianco della locale Misericordia guidata dal governatore Alessandro Grazzini. "Fondamentale il ruolo della Misericordia di Camucia e del suo Governatore – ci tengono a sottolineare la presidentessa della associazione Paola Frati e il suo vice Tognini - che forniranno anche questo anno ospitalità e strumentazione contribuendo al successo della iniziativa". La giornata è patrocinata dal Comune di Cortona.

Ma quest’anno il progetto raddoppia. Sabato, infatti, è in programma una cena di raccolta fondi per le iniziative dell’associazione (info e prenotazioni: [email protected] o cell 3355203610). Si terrà al Centro Convegni Sant’Agostino. La cena di beneficenza vedrà l’accompagnamento musicale del pianista Alessandro Panchini e nel corso della serata saranno disponibili i biglietti per la sottoscrizione interna con primo premio un dipinto di Mikael Melbye, ritrattista ufficiale della Casa Reale Danese.

Durante l’incontro la presidente dell’associazione Paola Frati presenterà il "Progetto Pigiama". Questo appuntamento, come tutte le azioni di questa associazione di volontariato, nasce infatti per ricordare la figura di Rosanna Frati. Lei, Rosanna. Ha lavorato come stilista e durante la malattia ha progettato uno speciale pigiama in grado di migliorare la vita delle persone, destinato a chi deve affrontare cure mediche importanti, idea che poi è stata concretizzata dalla stilista Ilaria Volonté con la collaborazione dei volontari della associazione. Rosanna è stata piegata dal tumore ma la sua battaglia continua.

"La prevenzione è fondamentale per combattere le malattie oncologiche - commenta il sindaco Luciano Meoni - ringraziamo gli organizzatori e tutto lo staff medico per essersi messi ancora una volta a disposizione della cittadinanza".