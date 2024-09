In classe a ritmo di musica. Gli studenti protagonisti della playlist preferita

"La vita senza musica è semplicemente un errore, una fatica". Ha scelto questa citazione del filosofo Freidrich Nietzsche la professoressa Lucia Bacci, dirigente scolastico dell’Isis Valdarno e dei Licei Giovanni da San Giovanni, per introdurre a scuola una novità senza precedenti. Tra i banchi dei licei e degli istituti tecnici, infatti, si studierà da ora in poi a ritmo di musica. No, i genitori non dovranno preoccuparsi: la didattica continuerà ad essere svolta come sempre. Ciò che cambierà sarà l’atmosfera tra le aule, per far sì che gli edifici diventino luoghi accoglienti, sereni e in grado di stimolare la creatività degli studenti. Il nuovo impianto di filodiffusione non servirà solo a riportare le comunicazioni ufficiali, ma emetterà musica a ciclo continuo, con il fine di allietare le giornate di insegnanti e ragazzi. "È con grande piacere - ha scritto la professoressa Bacci in una circolare inviata alle famiglie e agli studenti di Isis e Licei, ai docenti e al personale scolastico - che vi annunciamo il restauro e l’attivazione del nostro impianto di diffusione sonora. A partire da domani (ieri, ndr), le note di una melodia accogliente accompagneranno l’inizio, la fine e gli intervalli delle nostre giornate scolastiche. Immaginatevi mentre varcate la soglia della scuola e venite avvolti da una melodia, un invito a iniziare la giornata con un sorriso.

O mentre uscite dalle lezioni, accompagnati da ritmi che vi accompagnano verso nuove avventure". Ma questo non è tutto. La dirigenza ha stabilito che la musica che risuonerà nei corridoi non sarà imposta, non saranno brani calati dall’alto.

I protagonisti assoluti saranno gli studenti, che a partire dai prossimi giorni potranno comporre delle specifiche playlist secondo le proprie preferenze. "Vogliamo che la nostra scuola risuoni dei vostri gusti musicali - ha sottolineato Bacci - Nei prossimi giorni, ogni classe riceverà un form da compilare, un’opportunità unica per contribuire alla creazione di una playlist personalizzata. Scegliete le canzoni che vi rappresentano, quelle che vi fanno ballare, quelle che vi fanno sognare. Insieme, creeremo una colonna sonora che ci accompagnerà per tutto l’anno, un ponte musicale che unirà le nostre classi e renderà il nostro polo scolastico ancora più accogliente, vivace e creativo. Un grazie di cuore - ha concluso - va ai professori dell’Isis Valdarno, Luca Africh e Paolo Corsi, per avere individuato i guasti, riparato e ottimizzato un impianto che ai Licei Giovanni da San Giovanni non aveva mai funzionato".