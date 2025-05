In cammino per la pace. Cerimonie per gli eccidi

"In cammino per la Pace – Dalla Memoria della guerra all’impegno per la pace". Si rinnoverà sabato 24 maggio, in occasione delle celebrazioni dell’81° anniversario degli eccidi di San Pancrazio di Bucine e Civitella in Val di Chiana che costarono la vita a 123 civili inermi e dell’80º della Liberazione, la manifestazione promossa dai due Comuni, con l’adesione della Regione Toscana, della Provincia di Arezzo e dell’Anci nazionale e regionale a conferma del valore istituzionale e simbolico attribuito da sempre all’iniziativa.

La camminata, che intende unire la riflessione storica all’impegno civile, prenderà il via alle 9.30 da piazza don Alcide Lazzeri nel borgo chianino per arrivare al Centro Interculturale don Giuseppe Torelli nella frazione collinare del capoluogo della Valdambra, dopo un tragitto di nove chilometri e una sosta al monumento ai Caduti della Cornia. A mezzogiorno i partecipanti assisteranno al momento commemorativo con le prolusioni delle autorità e la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario delle vittime.

A seguire un altro passaggio significativo, ovvero l’inaugurazione del "Roseto della Memoria", recentemente riqualificato grazie al contributo di Coingas SpA. Ogni pianta di rosa riporta una targa con nome e cognome di ciascuna delle persone trucidate dai nazifascisti il 29 giugno 1944. Create 40 anni fa dall’amministrazione comunale, le aiuole adesso ospitano 135 rosai di colore bianco richiamano il sacrificio di una comunità che vuol tramandare il ricordo alle nuove generazioni e il rifacimento concorrerà all’obiettivo di valorizzare il percorso museale del paese rendendolo più fruibile a residenti e turisti.

Per aderire e ottenere tutte le informazioni sulla giornata basta rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di Bucine anche via e-mail all’indirizzo [email protected].