1 Attenzione ai lavori in città, oggi all’altezza del semaforo che incrocia via Fiorentina e il raccordo urbano, dalle 9 alle 12, sarà interdetta la svolta a destra per i veicoli provenienti da viale Amendola in direzione via Fiorentina-San Leo. Ancora raccordo urbano e strade limitrofe interessati ma più a sud e da venerdì. Fino a venerdì 29 senso unico alternato in via James Cook e in via del Vingone.