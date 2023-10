1Riapre il bando per partecipare al corso, della durata di mille ore, per operatore socio sanitario, nelle zone di Arezzo e Siena. E’ la Asl a comunicarlo. L’avviso è pubblicato sul sito di Estar in cui si legge che, per chi volesse formarsi come Oss ha tempo fino al prossimo 8 novembre, alle ore 12, per presentare la domanda. In totale sono disponibili 60 posti, 30 ad Arezzo 30 a Siena.