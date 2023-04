In Basilica l’addio a Merlini tra Sangio e volontariato

SAN GIOVANNI

Si terranno oggi alle 15 in Basilica a San Giovanni i funerali dell’avvocato Massimo Merlini, morto domenica scorsa all’età di 87 anni. La salma è esposta da ieri alla chiesa di Santa Lucia, in pieno centro storico. Moltissime le testimonianze di affetto giunte alla famiglia. Merlini ha infatti rappresentato un pezzo di storia della città, ma anche del Valdarno, come dimostrano i suoi innumerevoli incarichi. E’ stato presidente della Banca di Credito Cooperativo prima dell’avvento di Gianfranco Donato, della Misericordia sangiovannese, dell’Anpi e anche del Panathlon. Dirigente della Sangiovannese, suo padre Alfredo è stato il fondatore del glorioso club azzurro. Non c’era festa o ricorrenza del Marzocco che non lo vedesse in prima fila, microfono in mano e sempre pronto ad infiammare la folla. Altro incarico di assoluto valore è legato al Calcit. Quando il comitato autonomo lotta contro i tumori mosse i suoi primi passi, era il lontano 1991, Merlini ne assunse la presidenza.

Anche il Comune lo ha voluto ricordare. "Persona di profonda cultura e alti valori costituzionali, ha svolto un ruolo di primo piano nel tessuto sociale e politico della nostra città. Il sindaco e la giunta, a nome di tutta la città, si stringono al figlio Jacopo e ai familiari". Se ne va insomma una figura storica per San Giovanni e per tutta la comunità.