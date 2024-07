In auto sotto il camion. Gravi nonna e nipote

di Massimo Bagiardi

Grave incidente nel pomeriggio di ieri in via di Val d’Ambra, nel comune . Ad avere la peggio gli occupanti di una Fiat Panda, una donna e suo nipote di 17 anni. Per cause in corso di accertamento da parte della compagnia dei Carabinieri di San Giovanni, la vettura si è scontrata con un’altra ferma a uno stop, probabilmente con il muso troppo sporgente rivolto sulla carreggiata stradale, provocando un repentino cambio di corsia che ha prodotto l’invasione sulla corsia opposta dalla quale stava arrivando un camion che non ha potuto evitare l’impatto frontale. La velocità, sempre a quanto appreso, non era sostenuta ma tanto è bastato per finire sotto il mezzo pesante e rimanere incastrati all’interno dell’abitacolo. Subito sono stati allertati i soccorsi, giunti sul posto con l’infermierizzata di Montalto, l’ambulanza di Loro Ciuffenna oltre ai Carabinieri e ai vigili del fuoco chiamati ad estrarre dalle lamiere la coppia. A prima vista il più grave è parso il minore, da qui è stato allertato Pegaso 2 che, da lì a poco, lo ha trasferito alle "Scotte" di Siena per un grave trauma toracico oltre ad altre conseguenze. La donna, anch’essa rimasta ferita ma in modo meno grave, è stata trasferita in codice giallo all’ospedale della Gruccia anche per il forte stato di shock emotivo che aveva accusato. Le operazioni di soccorso sono durate alcune minuti, non è stato facile estrapolare la coppia da sotto il camion ma per quanto dichiarato sempre dalle forze dell’ordine entrambi non sono gravi e nemmeno in prognosi riservata.

La dinamica dell’incidente è affidata, come detto, ai carabinieri che dovranno far luce sulla effettiva colpa non soltanto della conducente della Panda che si è scontrata frontalmente con il camion ma anche per l’altra autovettura presente all’incrocio che, magari per controllare meglio la carreggiata nella quale voleva immettersi, si è forse sporta troppo da causare questo impatto con l’auto che sopraggiungeva. Nessun problema per l’autista del camion, tanta paura per lui e niente più.