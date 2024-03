In aumento le presenze turistiche

BUCINE

A Bucine turismo in crescita, con percentuali di aumento a due cifre. I dati ufficiali del 2023 registrano una ulteriore impennata del 10% rispetto all’anno precedente. Dati che hanno spinto l’amministrazione Benini a ricordare che, il territorio bucinese, con la splendida Valdambra, è quello più visitato della provincia, dopo Arezzo e Cortona, come risulta dai numeri ufficiali elaborati dall’ufficio regionale di statistica. Delle 114.364 presenze, 15.606 sono turisti italiani e 98.758 turisti internazionali. Bucine vanta anche un altro primato. È il territorio nel quale i turisti si trattengono per un periodo più lungo, con una media di 4,7 giorni di soggiorno. In tema di Ambito Turistico, anche qui le notizie sono positive. Negli otto comuni del Valdarno che fanno parte del consorzio, si è registrata, nel 2023, una crescita turistica del 10% rispetto al 2022.

"I dati – ha aggiunto il sindaco Nicola Benini – confermano dunque il trend positivo per la ricettività e l’accoglienza della Valdambra, grazie anche alle azioni intraprese a sostegno della promozione turistica, alla divulgazione attraverso il sito turistico vistvaldambra.com, ai canali digitali e alla professionalità dei tanti operatori turistici che svolgono la loro attività nel nostro comune. Costruire un sistema turistico capace di accogliere e una destinazione turistica attrattiva insieme agli operatori turistici, alle associazioni del territorio, alle pro loco e ai tanti comitati rappresentano, per questa amministrazione, due obiettivi fondamentali, considerato che il turismo è per il nostro territorio una leva importante per l’economia locale. A conferma dell’impegno di questa giunta in questo settore, è disponibile gratuitamente per tutti gli operatori la nuova guida turistica Bucine e la Valdambra in lingua inglese, realizzata grazie alle risorse dell’imposta di soggiorno".