In 13mila ad Arezzo Fiere: il weekend da urlo. Vannetti: "Novità in arrivo con ExpoArte"

AREZZO"Passioni in Fiera" e la "Fiera del Disco e del Fumetto", in contemporanea lo scorso fine settimana hanno fatto registrare circa 13mila presenze da tutto il Centro Italia. "Al di là dei numeri – spiega Ferrer Vannetti, presidente di Arezzo Fiere e Congressi - registriamo anche le sensazioni positive, sia dei visitatori trascinati e coinvolti da alcuni eventi di particolare richiamo, sia degli operatori presenti a tutti i livelli, quelli di Passioni in Fiera, arricchita da Nirvana e Tattoo, ma anche quelli dedicati a fumetti e dischi. "Tutto questo oggi rappresenta un messaggio positivo per tutti - insiste il presidente - e Passioni in Fiera, dopo il successo dello scorso novembre e l’ottimo risultato di questo ultimo appuntamento aretino, tornerà il prossimo autunno di nuovo insieme ad Agrietour". Si stanno avvicinando anche molti altri impegni importanti per Arezzo Fiere, come spiega ancora Vannetti: "A breve avremo una mostra d’arte contemporanea di grande livello, e ovviamente poi siamo in attesa del grande e immancabile appuntamento con Oroarezzo del prossimo maggio". "Expoarte Città di Arezzo" sarà, quindi, la nuova Mostra Mercato di Arte Moderna e Contemporanea, che si terrà il 29 e 30 marzo. Arezzo Fiere quindi offrirà agli appassionati e collezionisti di arte moderna e contemporanea un’esposizione di alto livello con la presenza di gallerie selezionate da tutta Italia, artisti affermati e i più interessanti autori emergenti, il tutto presentato con un vernissage il 28 marzo. Dal 10 al 13 maggio si terrà poi la 44esima edizione di Oroarezzo che accoglierà i protagonisti del Made in Italy e internazionali dell’oreficeria e della gioielleria, con il salone organizzato da Italian Exhibition Group.