"Impronte di teatro" in sedici spettacoli

Sedici spettacoli in otto serate: la Libera Accademia del Teatro apre il sipario della rassegna "Impronte di teatro". La prima settimana di saggi-spettacolo della storica scuola aretina è in programma da oggi a domenica 16 giugno al teatro "Pietro Aretino" e proporrà un calendario variegato e un percorso tra le diverse sfumature dell’universo teatrale. Tra testi originali e omaggi ai classici, a dividersi il palcoscenico allievi di diverse età e con diverse esperienze per vivere le emozioni di andare in scena davanti al pubblico. A rompere il ghiaccio saranno gli attori adulti esperti dei gruppi Ostinati: i primi appuntamenti saranno alle 19.30 di oggi e alle 21.30 di domani lunedì 10 giugno con la rappresentazione dello spettacolo "Pigmalione" tratto dall’omonima commedia di George Bernard Shaw e reinterpretato in chiave aretina dalla direzione di Uberto Kovacevich, poi nelle stesse due serate ma a orari invertiti sarà possibile assistere alla tragedia greca "Antigone" di Sofocle con coreografia di Stefania Pace e regia di Amina Kovacevich. Un terzo gruppo di Ostinati sarà atteso martedì 11 giugno e mercoledì 12 giugno con il giallo comico "Weekend con delitto" del regista Andrea Biagiotti, mentre nelle stesse date è previsto anche il debutto dei Junior di Uberto Kovacevich con la tragedia in atto unico "Salomè" di Oscar Wilde.