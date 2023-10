Imprese emergenti, premio alla creatività. Scelte le tre aziende per la fase nazionale

AREZZO

L’aula magna di Ragioneria ha celebrato il coraggio e la creatività delle imprese emergenti con "Cambiamenti", un concorso promosso da Cna a livello nazionale dedicato alle migliori imprese nate negli ultimi tre anni che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro. Sono state 23 le aziende che si sono iscritte, di cui 12 quelle selezionate per la fase finale provinciale ad Arezzo. La giuria, formata da Edi Anasetti, direttore generale Cna, Laura Borghesi, area manager small business Toscana Sud UniCredit, Federico D’Ascoli, caposervizio La Nazione Arezzo, Katia Failli, professoressa Isis Buonarroti Fossombroni e Mario Giampaolo, professore associato al dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena Campus di Arezzo, ha scelto le tre aziende che accederanno alla finale regionale.

Si tratta di Trigit di San Giovanni, un marketplace che permette la crescita di giovani freelance del settore della comunicazione, Wisp One Srl di Poppi, start up innovativa che sviluppa tecnologie alternative al 5G per il controllo della mobilità e l’accesso ad internet e Young Wave Studio di Castiglion Fibocchi, azienda che offre servizi digitali, specializzati in game design, graphic design e social media managing. Tre le menzioni speciali, che saranno segnalate a Cna Nazionale. Per l’Innovazione tecnologica", si è affermata ancora una volta Young Wave Studio. Per la sezione "Sostenibilità e ambiente", menzione a Christie Eileen Alice di Cortona. Infine per la sezione "Inclusività e solidarietà" a Inedita, azienda di Arezzo nata nel 2021, ma con esperienza nel settore della comunicazione e del sociale.