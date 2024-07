Impresa da 8mila km. L’ironman Tommaso ora punta al Guinness: "Stanco? Non mi fermo"

"Sono un po’ stanchino" ha detto, facendo il verso a Forrest Gump, il film capolavoro del 1994. La barba è più corta di quella cresciuta a Tom Hanks che correva da una parte all’altra degli Stati Uniti. Ma l’impresa di Tommaso Fusco è altrettanto incredibile. Intorno i tanti amici che lo hanno accompagnato negli ultimi 21 km di corsa ancora lo applaudivano: "Ringrazio tutto quelli che mi hanno supportato in questo percorso, soprattutto la mia famiglia". Fusco, 22 anni, studente con laurea triennale in biologia, gli ultimi 66 giorni della sua vita li ha dedicati soltanto a nuotare, pedalare e correre.

Per entrare nel Guinness World Record Fusco doveva correre almeno 71 Half Ironman (1,9 km di nuoto, 90 km di bicicletta e 21,097 km di corsa) nell’anno solare. Obiettivo raggiunto in soli 66 giorni (cinque volte ha completato il percorso due volte per un totale di 226 km in un giorno), superando anche il record di 40 consecutive. Il risultato deve essere ancora omologato dall’organizzazione sulla base delle migliaia di dati inviati tramite Gps durante questi due mesi senza riposo. Il responso ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane: "È stata davvero una bellissima esperienza e mi rendo conto che alla fine il record non conta nulla rispetto all’amicizia e alla vicinanza che ho sentito tra le persone che mi hanno accompagnato" ha aggiunto con la voce rotta dalla fatica e dalla gioia mescolate.

Ma Tommaso Fusco non si ferma: "IL prossimo obiettivo? Attraversare il ghiacciaio Vatnajokull in Islanda, che rischia di scomparire, trainando una slitta".