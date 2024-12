Impianto da golf. Altri sei mesi per i gestori

Altri sei mesi al Casentino Golf Club per gestire gli impianti di Poppi. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Federico Lorenzoni, ha prorogato l’affidamento in concessione dell’impianto di golf al Golf Club Casentino Arezzo con l’obiettivo di garantire la prosecuzione, seppure in via transitoria, del servizio di conduzione dell’impianto, alle stesse condizioni attuali. La proroga, che è prevista dalla legge durante le procedure di gara, durerà fino al momento della sottoscrizione della concessione con l’aggiudicatario della nuova gara pubblica e comunque non oltre il termine di 6 mesi dal 31 dicembre 2024.

Saranno tuttavia sei mesi importanti che garantiranno il servizio per gli amanti di questo sport nella bella stagione, evitando un "buco" in attesa del nuovo gestore. L’asd Casentino Golf Club aveva infatti a contratto la concessione dell’impianto fino al 31 dicembre 2024. Adesso con la proroga data dal Comune all’attuale gestore asd Golf Club Casentino Arezzo spetterà quindi anche l’incasso delle quote e degli accessi limitati al periodo di effettiva gestione. Una scelta fatta dall’amministrazione di Poppi, considerato l’inizio della stagione turistica e l’importanza che l’impianto riveste per tutto il territorio.

Da qui la proroga di sei mesi e la temporanea continuità alla gestione attuale, garantendo così l’efficienza del servizio sportivo per tutta la primavera, quando l’impianto è molto frequentato, da tanti sportivi, ma anche da numerosi stranieri. Alcuni giorni fa era stato proprio il presidente dell’asd Casentino Golf Club Roberto Mariottini a chiedere al Comune una proroga dell’attuale convenzione per poter proseguire con le attività e garantire il servizio. "È veramente un grandissimo peccato - aveva detto sui media - far finire tutto quello che è stato costruito al Golf da un’associazione casentinese che da anni cerca di fare il bene non solo della struttura, ma della vallata intera". Appello raccolto dall’amministrazione comunale con la proroga, mentre va avanti il bando per la scelta del nuovo gestore.

