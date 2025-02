Illuminazione pubblica. In paese e nella periferia sostituiti 160 lampioni

Un significativo passo per il miglioramento della qualità della vita all’interno delle aree meno centrali del Comune.

A Castelfranco Piandiscò hanno ufficialmente preso il via i lavori per il completamento dell’efficientamento energetico della pubblica illuminazione che riguarderà, come detto, non tanto il centro storico del territorio rappresentato dal primo cittadino Michele Rossi ma, in particolar modo, quelle aree che fino a ora non erano state oggetto di tali lavori di manutenzione. Un intervento davvero importante, portato avanti dall’amministrazione con in testa l’assessore alle opere pubbliche Marco Morbidelli per un importo complessivo di 84 mila euro, con 70 mila di questi provenienti dalle legge n. 160 del 2019, che vedrà l’installazione di ben 161 nuovi corpi illuminanti coi quali si prevede che, col tempo, si possa arrivare arrivare a risparmiare nel corso dell’anno ben 160 mila KWh per poi riuscire a centrare l’obiettivo di una consistente riduzione dei costi energetici sommati alle emissioni di CO2.

Per l’importanza dell’opera non la si potrà comunque concludere nel giro di pochi giorni, serviranno poco meno di due mesi infatti per arrivare a completare il tutto riuscendo, così, in un intento che porterà un concreto vantaggio non soltanto per i residenti ma anche per chi, durante le ore serali, è solito passare nelle aree meno centrali dei due paesi.

Un progetto, questo, che rappresenta anche un impegno concreto per l’efficientamento energetico delle aree periferiche, contribuendo a un futuro più sostenibile.

Il comune di Castelfranco Pinadiscò non è però nuovo al lavori di questo tipo, se si pensa che circa un anno fa con la precedente legislatura, sono stati portati a compimento anche le opere di adeguamento ed efficientamento energetico sull’illuminazione dei tre principali campi sportivi comunali come quelli di Castelfranco di Sopra, Piandiscò e Faella.

A Castelfranco, peraltro, sono stati sostituiti anche i pali che sorreggevano i corpi illuminanti grazie a un investimento complessivo di 430 mila euro cui oltre la metà ottenuti merito di un co-finanziamento regionale che ha permesso, in tempi relativamente brevi, di poter così avere un’illuminazione importante per le tante attività sportive che si portano avanti proprio all’interno dei tre principali impianti e comunali.

Mas.Bag.