Illuminazione nuova per tre campi sportivi

Illuminazione più efficiente nei tre campi sportivi di Castelfranco di Sopra, Piandiscò e Faella. Sono terminati i lavori programmati dall’amministrazione comunale per sostituire i fari, e nel caso dell’impianto del borgo di Arnolfo pure i pali che li sorreggevano, per una spesa complessiva di circa 430 mila euro, la metà dei quali arrivati da un finanziamento regionale. Un intervento che consentirà un risparmio significativo dei costi della bolletta energetica relativa agli stadi del territorio del municipio unico, ha sottolineato l’assessore all’Ambiente Niccolò Innocenti che ha posto l’accento anche sulla diminuzione dell’impatto ambientale "grazie alla vita operativa più lunga degli apparecchi illuminanti i almeno dieci volte superiore a quelli sostituiti. Così facendo avremo minore necessità di manutenzione e al tempo stesso di produzione di rifiuti". Il remake garantirà infine il rispetto della normativa sull’illuminazione dei rettangoli di gioco. Innocenti: "Perseguire il più possibile le linee guida del risparmio energetico è sempre stato uno dei nostri obiettivi e in questi 5 anni abbiamo cercato di intervenire in tale senso per consegnare alle prossime generazioni un Comune che inquina meno e risparmia di più".