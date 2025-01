Il week end del Rugby Mammut

Arezzo, 27 gennaio 2025 – Un weekend ricco di impegni e soddisfazioni per tutte le categorie dei Rugby Mammut, con tanti progressi e momenti da celebrare. Partiamo dall'Under 14. Nonostante una formazione rimaneggiata, i ragazzi hanno dato il massimo, dimostrando cuore e determinazione. Le vittorie contro Montelupo/Scandicci e Città di Castello sono il risultato di un ottimo atteggiamento in campo. Un plauso speciale per l'esordio di Lorenzo Preteni, che si è unito con entusiasmo alla squadra. Un'altra splendida festa del rugby organizzata dal GISPI Prato, che ha visto protagonisti i più piccoli dei Mammut, l'Under 6. Neanche la pioggia è riuscita a spegnere il loro entusiasmo: tanto divertimento e sorrisi per tutti. Riguardio l'Under 12 , ad Uzzano, nel pistoiese, i ragazzi hanno mostrato sempre più solidità in difesa e attacco avanzante. L'evento si è concluso con due partite a squadre miste insieme alle altre società, un'occasione perfetta per crescere e divertirsi.

Grande prestazione per i ragazzi dell'Under 16 in campo con il Vasari Arezzo, che hanno ottenuto una bella vittoria per 40-14 contro Lucca. Una conferma del buon lavoro svolto in allenamento. C'è stato poi l'esordio di Manuel Matassoni. Due ragazzi dell'Under18, Cristian Megli e Felice Iorio, convocati con la prima squadra del Vasari, hanno mostrato buona attitudine e impegno. La partita contro una competitiva Firenze 1931 è terminata con una sconfitta per 19-3, ma l'esperienza accumulata sarà preziosa per il futuro. Chiudiamo con il femminile, con l'Under 14. Le ragazze del Rugby Mammut Safira Mafulu Mendez, Carolina Isac e Carlotta Bartoli hanno partecipato con entusiasmo all'allenamento congiunto organizzato dal comitato regionale under14 e under16. Momenti di confronto fondamentali per la crescita del movimento femminile e una bellissima esperienza per le ragazze, che continuano a rappresentare con orgoglio il Rugby Mammut.