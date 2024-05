Il Vicolo di…vino. Tre giorni di eventi tra calici e sapori

L’ormai tradizionale evento primaverile di Porta Romana, Il Vicolo di…vino, conferma per il 2024 la formula delle cene a tema su prenotazione. Lo scenario intimo e pittoresco di vicolo dei Galli a Castiglion Fiorentino, la strada pedonale che congiunge piazza del Collegio con il complesso del Santa Chiara, nel centro storico più autentico di Castiglion Fiorentino, ospiterà due eventi enogastronomici dove l’eccellenza dei prodotti tipici si sposa con la cultura del vino: un binomio da vivere e gustare attraverso decine di sfaccettature differenti, ed è questo in estrema sintesi l’obiettivo dichiarato della manifestazione fin dalla sua nascita nel 2016. Domani va in scena Agreste, la cena contadina per antonomasia che, oltre a rievocare la tradizione della civiltà contadina, intende valorizzare gli ingredienti contemporanei della stessa. Un ampio menù a forte spinta aretina, dai crostini neri all’arrosto misto, sarà accompagnato da esemplari di due denominazioni storiche toscane, rigorosamente rosse, il Rosso di Montepulciano e il Chianti Classico. Domenica 5 maggio verrà organizzato in piazza del Collegio "Il bambino contadino", un’iniziativa ludica dedicata ai bambini, per la riscoperta e degli antichi mestieri. Sabato 11, invece, la cena focalizza il tema della Chianina, declinata dalla tartare al filetto. Info: 331 3321790.