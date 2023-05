"Il vestito della sposa" Spettacoli di primavera al comunale di Cavriglia

L’Urgenza del teatro è la rassegna in corso al Comunale di Cavriglia dove arriva una primavera di spettacoli. Il prossimo è in programma venerdì 12 maggio, in scena andrà lo spettacolo di Alti e Bassi teatro, presenteranno "Il vestito della sposa" di Massimo Valori con la regia di Monia Baldini con Alessandro Papi, Ivana Pagni, Clarissa Donnini, Donella Balsimelli, Anna Maria Martucci, Emiliano Melis, Sara Setti, Luigi Bindelli. Luciano Bighellini, Mirko Banchetti, Mauro Samele, Marcella Franchini. Il ricavato verrà devoluto alla Misericordia di Cavriglia.

Venerdì 19 maggio si ride con DurAnte – Una parodia infernale. Sul palco Massi Fruchi. Francesco Marini. Gloria Giovannetti, Claudio Ermini. Daniele Frattasio. Viola Rossi. Lo spettacolo è scritto e diretto da Massi Fruchi, una produzione Associazione Culturale Paro Paro.

Sabato 27 maggio c’è Teatro Vivo, il laboratorio di sperimentazione teatrale A te lascio, restituzione finale del percorso laboratoriale 202223 con Tiziana Piomboni, Francesca Becattini, Giulia Santi, Giada Rinaldi, Tommaso Lucaccini, Sonia Tinalli, Anna Bindi, Irene Selvolini, Andrea Pacciani a cura di Monia Baldini e Fernanda Gonzalez, ingresso gratuito. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21,30.