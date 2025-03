Il valdarnese Lorenzo Giusti e la sua amicizia con Eleonora Giorgi...

Arezzo, 05 marzo 2025 – Una passione autentica, quella di Lorenzo Giusti, sangiovannese classe 1992, cresciuto con l’amore per il cinema, il teatro e la musica. Un legame profondo con il mondo dello spettacolo che lo ha portato a collezionare foto con personaggi famosi, arrivando a più di 5000. Negli anni, la sua curiosità e il desiderio di entrare in contatto con artisti e personalità del settore lo hanno spinto a frequentare diversi festival ed eventi, costruendo una fitta rete di rapporti e amicizie. Tra le tante conoscenze, ce n’è una che oggi ricorda con particolare affetto: quella con Eleonora Giorgi. L’attrice, scomparsa in questi giorni, nel tempo aveva condiviso con Lorenzo momenti di confronto sincero, basati su passioni comuni e su un dialogo che andava oltre la semplice ammirazione per la sua carriera.

"Per un periodo – ha raccontato Lorenzo in un lungo post su Facebook – ci sentivamo spesso. Parlare con lei era naturale, affrontavamo tanti temi, ma soprattutto due che ci accomunavano: l’amore per gli animali e il mondo dello spettacolo. Dopo tanto scriverci, mi invitò alla presentazione del suo libro a Venezia: fu l’occasione per conoscerci di persona. Rimasi subito colpito dalla sua sensibilità, dalla dolcezza, ma anche dalla sua forza e determinazione”. Alla presentazione la Giorgi fece anche una dedica personale a Lorenzo: “grazie che sei rimasto”. Quella conoscenza si trasformò in un rapporto di stima reciproca, al punto che Eleonora volle pubblicare una “recensione” scritta da Lorenzo sul suo libro letto tutto in una notte.

I due si rividero poi alla trasmissione Rai “Ballando con le stelle”, alla quale l’attrice romana partecipò. Negli ultimi anni però i contatti si erano diradati, fino alla scoperta della malattia, affrontata con grande dignità. "Qualche mese fa – racconta Lorenzo – ho incontrato Clizia, sua nuora. Mi confidò che serviva un aiuto soprannaturale, divino. Rimasi affranto, perché ormai la situazione era irreversibile”. Con la notizia della sua scomparsa, Lorenzo prova un misto di dolore e ammirazione. "Sono dispiaciuto per aver perso un’amica, ma sono felice perché ha lasciato una grande lezione di vita. Ci ha insegnato a morire con dignità, senza piegarsi alla malattia, vivendo ogni giorno al meglio per se stessi e per chi si ama”.

Lorenzo Giusti, che negli anni ha trasformato la sua passione in un vero e proprio lavoro, presentando anche eventi di prestigio, avrebbe voluto coinvolgere Eleonora nel Premio Nazionale Wanda Capodaglio a Castelfranco. "Nel 2023 avrei voluto averla con noi in giuria, era la mia prima scelta, ma purtroppo la malattia non glielo permise. Ho questo grande rammarico”. Di Eleonora Giorgi, Lorenzo conserva un ricordo speciale: "Era sempre positiva, non è cambiata neanche nella malattia. È stata davvero un esempio di dignità". E nel suo cuore resterà sempre la ragazza iconica di “Borotalco”.