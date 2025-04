Il turismo a gonfie vele sui ponti. Cortona, visitatori da tutto il mondo. Festa a cielo aperto a Castiglioni

Turismo a gonfie vele in terra cortonese e non solo. Indicatori tutti positivi per il lungo periodo di festività che attendono il territorio. Cortona brulica di turisti, e tra loro la parte da leone la fanno gli stranieri, provenienti soprattutto dall’America. Pasqua da pienone, ma saranno soprattutto i ponti del 25 aprile e primo maggio a far registrare il tutto esaurito. Dall’analisi dei portali delle principali Ota (Online travel agencies) per Cortona si registra una percentuale di saturazione dell’offerta ricettiva che sfiora quasi il 90%.

"Confermiamo che il trend è assolutamente positivo – fa sapere Francesco Attesti assessore al turismo del Comune di Cortona con provenienze sia dall’Italia sia dall’estero. Quest’anno la stagione ha già ripreso i suoi ritmi dal mese di marzo e prevediamo un crescendo nei mesi a venire". Dello stesso avviso anche Vittorio Camorri, uno degli operatori turistici storici del territorio. "Siamo molto felici dell’andamento. Si tratta di un turismo che ama soprattutto la campagna e cerca quiete e tranquillità. La clientela straniera non manca, non solo americani ma anche europei. Il lavoro fatto in questi anni sta portando nel territorio una clientela sempre più esigente, ma anche di buon livello".

Bei segnali anche per Castiglion Fiorentino. Qui i portali delle principali Ota oscillano, per i prossimi ponti del 25 aprile e del 1 maggio, tra il 90 e l’80% di occupazione già registrata. "Chi come noi cerca di destagionalizzare la stagione turistica, deve puntare sempre più sulla primavera e sull’autunno con la certezza delle presenze che si registrano in estate", conferma Devis Milighetti vicesindaco e assessore con delega al turismo.

"Abbiamo sempre cercato di fare il possibile, con iniziative sportive, enogastronomiche, culturali, della tradizione, per attrarre visitatori che oramai anche nella nostra Città pesano e non poco sulla bilancia del cosiddetto settore terziario, con servizi che grazie anche alla laboriosità delle nostre imprese provocano una ricaduta economica sempre più marcata, misurabile con la tassa di soggiorno ma non solo con quella". Castiglion Fiorentino, dopo eventi sportivi come la Ronda Ghibellina Trail o i Campionati di Enduro, si prepara al nuovo Maggio Castiglionese. Si scaldano anche i motori del Palio dei Rioni e c’è fermento anche per il Castiglion Film Festival. In attesa del Vintage Festival che ad agosto trasformerà il centro storico in una festa a cielo aperto.