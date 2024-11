"Il tuo cuore batte come il mio", sul palco il Coro Mani Bianche

Domenica 3 dicembre alle 18 nel Teatro Vasariano di Arezzo arriva l’evento "Il tuo cuore batte come il mio – l’Arte che unisce" ad ingresso libero e gratuito. In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, l’Associazione Voceincanto e il suo Direttore Gianna Ghiori organizzano un evento dedicato all’ "Arte che unisce" con l’intervento di tanti amici realizzando così uno speciale momento di festa, di musica corale, di cinema, di spettacolo e di cultura dando la possibilità di conoscere un modo alternativo e nuovo di fare arte. L’evento si aprirà proprio con un esempio di unione, di integrazione e di inclusione, il grande Coro Mani bianche formato dai coristi del Coro Mani Bianche, dal Coro Voci Bianche, dal Giovanile Voceincanto e dal coro Cantori di Vita, circa cinquanta coristi che si sono completamente messi in gioco aderendo al progetto "Mille emozioni con il coro". Un grande coro dove si vive la musica ed il canto anche attraverso il linguaggio dei segni Lis e dove si vuole assottigliare il confine tra le diverse espressioni artistiche ed umane. Sarà poi una grande gioia ed un onore avere al nostro fianco tanti amici che porteranno la loro testimonianza e la loro arte: la Poti Pictures, che ama definirsi "una casa di produzione cinematografica totalmente fuori dal comune", presenterà uno splendido cortometraggio frutto di tanto lavoro ed impegno professionale, Poti Pictures nasce per gioco all’interno di un’associazione di volontariato e realizza cortometraggi e lungometraggi con protagonisti ragazzi con disabilità, sarà poi presente un rappresentanza di Ens Arezzo (Ente Nazionale Sordi) che porterà la sua testimonianza sull’importanza della Lis. Grande desiderio dei cantori del Mani Bianche era inoltre celebrare l’Inno del Saracino "Terrà d’Arezzo" che quindi per questa grande occasione verrà presentato nella sua forma completa con la segnatura Lis fatta da tutti i coristi.