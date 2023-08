Il tuffo di Giani al Canto alla Rana Il presidente della Regione Eugenio Giani è arrivato in Casentino per il tradizionale tuffo al Canto alla Rana a Stia. Giani ha condiviso un post su Instagram in compagnia del sindaco Niccolò Caleri per celebrare la bellezza, cultura e l'attrazione incredibile della Toscana.