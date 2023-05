Il Trio Controtempo va in scena a Mercatino in concerto

Prosegue Mercatino in Concerto al Circolo Artistico per il Calcit. Stasera alle 21 va in scena il Trio Controtempo con Leonora Baldelli al pianoforte, il soprano Gaia Matteini ed Elisa Pieschi al violoncello. Domani alle 21 al Circolo Artistico, musica col soprano Stella Peruzzi, il baritono Andrea Sari, al pianoforte Giulio Camaiti e l’insieme Vocale Tourdion diretto da Stefania Barberi. Domenica 21 maggio alle 17 al Circolo Artistico, Cover teatrale musicale de "El Portava i scarp del tennis" Enzo Jannacci – 1964 con Marino Filippo Arrigoni, Francesco Ercolani e Alberto Diamanti. Alle 15:30 Guida a Palazzo Guicciardi in collaborazione con Toscanabile.

Domenica 28 maggio alle 15 al Teatro Petrarca c’è la Finale del 21° Concorso Calcit "Gianfranco Barulli", direttore Artistico M° Greta Palazzini, Presidente della Commissione Claudio Santori, alle 19 appuntamento con il concerto dell’Orchestra Sinfonica edel Calcit diretta dal maestro Carmelo Giallombardo con musiche di Chopin e Hyden, al pianoforte il 1°Premio Assoluto del 20 ° Concorso Emanuele Aaltamura. Alle 17 sarà assegnato il sesto premio "Città di Arezzo" offerto dal Comune, Presidente Commissione Paola Butali.