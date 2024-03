Il trenino anche nei festivi. Il progetto punta sull’estate. Nuova gestione dei biglietti

di Sara D’Alessandro

Doppia novità in arrivo sulle linee gestite dalla Lfi. Sulle tratte Arezzo-Pratovecchio-Stia, e Arezzo-Sinalunga da domani entrano in vigore i nuovi biglietti. Ma non solo: presto potrebbe essere attivo il servizio di trasporto ferroviario anche durante i giorni festivi nel periodo di primavera-estate. Abbattere il tasso di evasione a bordo del treno e raccogliere informazioni importanti per migliorare il servizio e la programmazione delle corse, sono gli obiettivi dei nuovi titoli di viaggio per le linee Arezzo-Stia. Sono quasi quattromila le persone che ogni giorno viaggiano sui treni di Tft (Trasporto Ferroviario Toscano), la vendita dei biglietti per le corse semplici, sono cresciute nel 2023 rispetto all’anno precedente, del 25%, così come gli abbonamenti mensili, che hanno fatto registrare un +15% mentre per quanto riguarda quelli scolastici, sono in crescita di 13 punti. "Con il nuovo biglietto – afferma Maurizio Seri, amministratore Unico di Tft – facciamo un ulteriore passo in avanti nel percorso di modernizzazione e miglioramento dei nostri servizi. Grazie a questa nuova modalità, sarà infatti possibile da un lato contrastare chi non paga il biglietto e dall’altro potremo raccogliere informazioni utili su quelle che sono le necessità e le abitudini dei nostri passeggeri, così da migliorare l’offerta e ottimizzare la programmazione. Da questo punto di vista – prosegue – è nostra intenzione, in accordo con la Regione Toscana e Lfi, effettuare il servizio di trasporto ferroviario anche durante i giorni festivi nel periodo di primavera-estate, in vista dei tanti turisti che con l’arrivo della bella stagione si spostano verso il , così come nel mese di dicembre, per andare maggiormente incontro alle esigenze del territorio. Il treno del è attivo dal lunedì al sabato, la domenica e nei festivi il servizio di trasporto pubblico è affidato agli autobus. Sono comunque molti gli utenti che dicono di trovarsi meglio in treno, così stiamo lavorando con la Regione per poter estendere il servizio".

I documenti di viaggio, che saranno disponibili a partire da domani, riporteranno l’indicazione del giorno e la tratta sulla quale si intende viaggiare e potranno essere acquistati entro le 23.59 di quello specifico giorno.

I nuovi biglietti, che non subiranno alcun aumento di tariffa, potranno essere acquistati fino a tre mesi prima rispetto alla data del viaggio, che potrà essere cambiata, una sola volta e gratuitamente, entro il giorno precedente la data indicata sul biglietto stesso nel ticket office di Arezzo. I tagliandi acquistati prima di domani, potranno essere comunque utilizzati, previa validazione, entro il prossimo 30 giugno.