"Il trauma dei templari. Analisi psicologica del Processo" in un libro

E’ uscito Il trauma dei templari. Analisi psicologica del Processo ai Templari, di Marco Strano, Simone De Fraja, Diego Volpe con la prefazione di Antonio Musarra e Prologo di Francesco Bollorino edito da La Bussola, 2024. Molti di coloro che studiano, o hanno studiato, la storia dei Templari si appassionano alle gesta militari in Terrasanta, alla loro organizzazione in Europa, alle loro ricchezze e al loro rigore spirituale ma difficilmente si interrogano su ciò che deve ragionevolmente essere passato per la testa di quei Cavalieri nel periodo in cui l’Ordine del Tempio è caduto e sono iniziati gli arresti, le torture e, alla fine, sono giunte le esecuzioni. Molti illustri studiosi hanno steso pagine di fondamentale ricerca storica. Questo libro è diverso. E’ una sorta di esperimento per ipotizzare i pensieri, le emozioni ed i traumi psicologici di uomini, vissuti più di settecento anni fa, immersi in una cultura e in una organizzazione sociale completamente diverse da quelle attuali. Tutta la ricerca condensata nel libro, comunque, è fondata su studi storici scientifici e rigorosa documentazione anche materiale presso i luoghi di detenzione dei dignitari del Tempio in Francia. Si tratta di tre Autori molto diversi tra loro: uno studioso del medioevo, di fortificazioni, avvocato penalista e criminologo (Simone De Fraja), uno psicologo e criminologo (Marco Strano), uno studente universitario di storia da sempre appassionato di Templari (Diego Volpe). Accomunati da un’idea ambiziosa: comprendere ed analizzare una serie di accadimenti drammatici, vissuti "in soggettiva" da coloro che li hanno subiti. Il loro abito bianco rosso-crociato li rendeva impermeabili alle debolezze umane, allo stress, e alle frustrazioni? Oppure erano semplicemente uomini e come tali soggetti al disagio psicologico, alle ansie, alla tristezza? Leggendo con attenzione i documenti del "Processo ai Templari" questa immagine di guerriero invincibile in realtà viene notevolmente ridimensionata.