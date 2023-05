Il tracciato della Due Mari e i comitati Osservazioni sotto la lente il 26 maggio

"Nel ribadire la necessità di procedere con celerità alla realizzazione di un’opera strategica ed essenziale, rimangono in essere alcune criticità sul tracciato del progetto evidenziate anche dai cittadini" così l’amministrazione comunale sul progetto della Due Mari. "A seguito di una serie di incontri, relativi all’avvio delle procedure espropriative nell’ambito del progetto definitivo di adeguamento a quattro corsie della Due Mari (II lotto di completamento tratto San ZenoPalazzo del Pero), rimangono in essere alcune criticità sul tracciato del progetto evidenziate dai cittadini nelle aree Magnaninavia Salvadori, nodo di Olmo, San Zeno e bretella San ZenoSan Giuliano. Le criticità, individuate sia dai cittadini che dall’amministrazione, saranno oggetto di puntuali osservazioni che saranno depositate entro il 26 maggio". Inoltre "In fase di conferenza dei servizi, che sarà dal Ministero, l’amministrazione ribadirà la necessità di procedere comunque alla valutazione di impatto ambientale della nuova infrastruttura viaria quale essenziale procedimento per garantire la realizzazione dell’opera con il minor disagio dei cittadini anche per mezzo dell’individuazione di soluzioni alternative e migliorative del tracciato e delle numerose intersezioni con la viabilità locale". "L’amministrazione è molto soddisfatta della fattiva collaborazione con i cittadini e i liberi comitati che si sono costituiti, ed è un bel segnale il fatto che le osservazioni che verranno portate alla conferenza dei servizi siano state condivise e concordate insieme. L’amministrazione Ghinelli in questo strategico tema sta giocando un doppio ruolo: essere garante della realizzazione di un’opera strategica per Arezzo e dei diritti e dei legittimi interessi dei cittadini".