Il tour della spesa in campagna fa tappa ad Arezzo

Arezzo, 15 gennaio 2024 – Martedi 16 gennaio il tour della Spesa in Campagna e Qualità Toscana per promuovere la filiera corta fa tappa ad Arezzo.

L’appuntamento a partire dalle 9 è al Mercato Contadino di via Guelfa, in zona Saione. Nel punto dove i produttori incontrano direttamente il consumatore, sarà organizzato un incontro per far conoscere e valorizzare i prodotti agricoli tradizionali, i prodotti a denominazione protetta e a indicazione di origine protetta.

E’ un’occasione per le imprese agricole che vogliono accorciare la filiera e per i consumatori che vogliono fare acquisti diretti dal produttore per informarsi sui prodotti di qualità e sui vantaggi della vendita diretta.

"Con la filiera corta -sottolinea la Presidente di Cia Arezzo Serena Stefani - si offre un grande sostegno all’economia locale, considerato che le piccole imprese agricole sono il cuore delle nostre comunità locali. In più si favorisce la sostenibilità ambientale, perché l’acquisto diretto aiuta a tagliare i trasporti lunghi e le confezioni eccessive.

Con Cia Toscana abbiamo messo a punto strumenti specifici per promuovere l’acquisto diretto dai produttori. Sono nati a questo scopo il portale dedicato alla Qualità Toscana (www.qualitatoscana.com), dedicato alla promozione delle aziende, dei prodotti e delle attività di vendita diretta delle imprese associate e il marchio Cia Agricoltori Italiani della Spesa in Campagna, che organizza eventi, appuntamenti e mercati di filiera corta.