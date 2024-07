Il torneo più alto si gioca a Serravalle

Il campo da calcetto più in altura della provincia è stato completamente rinnovato sotto la spinta degli abitanti di Serravalle. Il Comune di Bibbiena ha rifatto l’impianto di irrigazione con una cisterna da 5000 litri con tubazioni, elettrovalvole, pompa, ugelli e centralina per rendere tutto automatico e sprecare meno acqua. Il campo era stato abbandonato per molti anni e questo aveva portato non solo a far finire una bella tradizione, quella del torneo di calcetto, ma anche a frenare i processi di ritrovo della comunità.

Il torneo di calcetto è il “più alto” della provincia, ovvero è quello che si tiene a un’altitudine elevata in mezzo alla natura dell’area protetta a pochi passi dalla foresta di Camaldoli.