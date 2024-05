Il Terranuova Traiana si gioca la serie D. Domenica con la Maccarese gara 1 della semifinale play off

Arezzo, 24 maggio 2024 – Domenica prossima, alle ore 16, in un Mario Matteini tutto esaurito, il Terranuova Traiana giocherà la gara 1 dello spareggio promozione interregionale con la Maccarese, squadra laziale. E' la semifinale e vincerla avvicinerebbe parecchio i biancorossi alla serie D. Così come due stagioni fa la squadra valdarnese giocherà in casa la gara di andata del primo turno degli spareggi nazionali del Campionato di Eccellenza. Allora fu l’Atletico Ascoli (0-0 al Matteini il 29 maggio 2022, 1-0 dts a Castel di Lama sette giorni più tardi con gol vittoria di Lorenzo Sestini al 103′), adesso la W3 Maccarese che, dopo aver chiuso la stagione regolare del girone A laziale al primo posto con 76 punti (44 in casa e 32 in trasferta, 30 all’andata e 46 al ritorno) in 34 giornate, frutto di 23 vittorie (14 interne e 9 esterne), 7 pareggi (2 e 5) e 4 sconfitte (1 e 3), 87 gol fatti (46 e 41): 43 dei quali dal capocannoniere Alessio Damiani (classe 1994, dal 2019 alla W3, è cresciuto nelle giovanili della Roma, una piccola parentesi nell’Under 19 dello Spezia, per poi tornare a calcare i campi del calcio laziale con le maglie del Cynthia, Almas Roma e Nettuno prima di approdare nel team bianconero.

Damiani è sempre stato un grande finalizzatore superando quasi sempre la soglia dei 20 gol in stagione, lo scorso anno infatti chiuse a 22 centri) e 41 reti subite (15 e 26), in coabitazione con l’Amatrice Rieti, domenica 12 maggio allo stadio Tre Fontane di Roma ha perso 3-2 d.t.s. lo spareggio-promozione contro i reatini. Maccarese che nel girone di ritorno ha infilato 11 vittorie consecutive, venendo poi sconfitta 3-0 a Civitavecchia, quindi altre 4 vittorie, inframezzate dal 3-3 esterno contro il Cimini Viterbo. [the_ad_placement id="contenuto"] La Maccarese, colori sociali bianconeri, è guidata da mister Francesco Colantoni (classe 1985), la passata stagione a Tivoli in Serie D, le due precedenti con la Juniores di Ostiamare, subentrato la scorsa estate a Stefano Manelli che ha lasciato il club dopo 9 stagioni. Colantoni cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Casalotti, squadra gloriosa che ha lanciato tanti giovani nel calcio che conta, vanta più di 400 presenze tra Serie C e Serie D, con le maglie di Guidonia, Pavia, Melfi, Palestrina, Anziolavinio, Cynthia, Lupa Castelli Romani, Ostiamare e Pomezia.

Nella passata stagione aveva terminato il campionato in quinta posizione, a 6 lunghezze dalla piazza d’onore, e che nel torneo precedente, dopo la fusione tra W3 Roma Team e Gia.Da. Maccarese (ex squadra di Davide Moscardelli), terminò in seconda posizione alle spalle del Pomezia, vincendo poi il triangolare di spareggio regionale tra le seconde laziali, per arrendersi infine nel primo turno dello spareggio nazionale contro il Livorno per il minor numero di gol fatti in trasferta: 2-2 in casa e 1-1 all’Ardenza. La Maccarese gioca le proprie gare interne nel rinnovato W3 Stadium (ex stadio comunale Emilio Darra), completamente ristrutturato la scorsa estate, in erba artificiale di ultima generazione, con una misura di 105 x 65 metri. Tre precedenti contro squadre laziali, tutti relativi alla scorsa stagione quando i terranuovesi hanno preso parte al loro primo storico campionato di Serie D chiuso con la retrocessione per la peggior posizione in campionato, dopo aver pareggiato in modo alquanto discutibile 0-0 d.t.s. contro il Grosseto la gara playout disputata a porte chiuse sul neutro di Firenze. Vittoria in casa 2-0 alla prima di campionato contro il Montespaccato (terzo in questa stagione ad un punto da Rieti e Maccarese) e 0-0 al Don Pino Puglisi. Sconfitta 1-0 in casa contro Ostiamare e vittoria con lo stesso punteggio all’Anco Marzio del Lido di Ostia. Sconfitta 3-0 al Madami e 3-1 al Matteini contro il Flaminia Civita Castellana.

Domenica il quarto incrocio. Si qualificerà al turno successivo la squadra che al termine dei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti o, in caso di parità, il maggior numero di gol in trasferta. In caso di ulteriore parità si effettueranno i tempi supplementari, previsti i calci di rigore qualora non fossero realizzate reti nei due tempi extra (un risultato di parità con reti segnate nei supplementari premierà invece la squadra in trasferta). Gli stessi criteri valgono per il Secondo Turno, in programma il 9 e 16 giugno che che assegnerà il pass per il massimo campionato dilettantistico a livello nazionale. La vincente di Terranuova-Maccarese se la vedrà nel secondo e decisivo turno contro la vincente di Giulianova (Abruzzo) – Terre di Castelli (Emilia Romagna girone A). Per quanto riguarda l’ordine di svolgimento delle gare finali, è stabilito che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che ha disputato nel turno precedente la prima partita in casa e viceversa; qualora entrambe le formazioni risultassero nella stessa condizione si procederà con il sorteggio.