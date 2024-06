Il Terranuova Traiana riparte da Marco Becattini

Arezzo, 21 giugno 2024 – La prossima stagione, in serie D, l'ASD Terranuova Traiana ripartirà da...Marco Becattini. Nelle ultime ore la società biancorossa ha infatti confermato il tecnico che ha riportato la società valdarnese nel campionato nazionale dilettanti. "Mister Becattini è stato l’artefice di una stagione storica per il nostro club - ha ricordato il Terranuova Traiana - dopo aver vinto il campionato di Promozione 2018-2019, quest'anno è arrivata la vittoria della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Toscana, il secondo posto in campionato, la vittoria dei playoff del girone, l'accesso alla fase nazionale di coppa e campionato, la promozione in Serie D al termine di una fantastica cavalcata durata oltre 10 mesi e 45 gare ufficiali".

"Non potevamo che ricominciare da Becattini - ha aggiunto il club di piazza Coralli - Una scelta facile e condivisa da entrambe le parti, frutto delle soddisfazioni e degli ottimi risultati raggiunti sotto questa guida. Una decisione che conferma l'identità e la grande unità del nostro club a pochi giorni dalla promozione nel massimo campionato dilettantistico a livello nazionale che porterà il nostro club per la seconda volta nella sua storia a disputare la Quarta Serie". La società - attraverso il presidente Luciano Morbidelli, il direttore generale Simone Finocchi, il responsabile area tecnica Andrea Morbidelli - esprime piena soddisfazione per la scelta di proseguire insieme a mister Becattini il percorso intrapreso con successo nell'attuale stagione.