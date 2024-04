Il Terranuova sbanca Signa con Privitera. I biancorossi sono già nella finale playoff

signa

terranuova traiana

SIGNA: Crisanto, Giuliani, Nencini S., Diegoli, Tempestini, Franzoni (72’ Alesso), Tempesti P., Dallai (84’ Tesi), Tempesti L., Coppola, Cellai. All. Scardigli.

TERRANUOVA TRAIANA: Fedele, Cappelli, Petrioli (68’ Ceppodomo), Bega, Saitta, Cioce, Marini (88’ Taflaj), Privitera, Sacconi, Massai (84’ Senzamici). All. Becattini.

Arbitro: Framba di Torino.

Rete: 27’ Privitera

Note: spettatori 450 circa, espulsi al 64’ Tempestini e al 92’ Tempesti P. Ammoniti Marini, Diegoli, Tempesti L. Angoli 9-4 per il Signa.

SIGNA – Il Terranuova Traiana vince 1-0 a Signa grazie al gol di Privitera e conquista già la finale dei playoff (per la forbice con la Colligiana) del 12 maggio in campo neutro ma con due risultati su tre con la vincente di Scandicci-Signa che si giocherà domenica prossima. Se i biancorossi andranno avanti agli spareggi nazionali giocheranno il 26 maggio e il 2 giugno e poi il 9 e 16 giugno.

Dietro all’irresistibile Siena, sono state tre le brillanti squadre che hanno lottato per i play off. Ebbene un calendario bizzarro, ha proposto nell’ultima giornata di campionato il turno di riposo per lo Scandicci, e lo scontro diretto allo stadio Bisenzio tra Signa e Terranuova Traiana per stabilire la seconda classificata. Una gara di cartello, che i valdarnesi hanno vinto grazie all’ottimo primo tempo dove la compagine biancorossa di Marco Becattini è apparsa più quadrata e compatta, soprattutto pericolosa ogni qual volta si spingeva in avanti soprattutto con le incursioni sulle fasce.

Il Signa non era partito male poi sono saliti gli ospiti ed i locali non si sono mai resi minacciosi. Diversa la ripresa con i valdarnesi che hanno arretrato il baricentro del proprio gioco e Signa che generosamente si spingeva in attacco alla ricerca del pari che se fosse stato raggiunto dai gialloblù di Scardigli, non avrebbe fatto gridare allo scandalo come del resto è il successo del Terranuova Traina, giunto secondo in campionato.

Ma non era giornata felice per i locali, con un traversa di Dallai di testa a portiere battuto, e un paio di grosse opportunità l’ultima clamorosa sbagliata da Tesi all’88’.

Da notare che il Signa ha giocato in 10 per l’espulsione di Tempestini al 64’ ed i tre minuti finali in 9. Nel primo tempo oltre alla rete di Privitera al 27’ con un tiro dal limite dell’area, intercettato dal portiere Crisanto con palla sul palo e quindi in rete, da ricordare una traversa di Sacconi al 23’, e un paio di buone occasioni sprecate da Sacconi al 15’ ed al 42’dallo stesso Privitera autore della rete che ha deciso la gara.

Ora il Terranuova Traiana ha una settimana di tempo per scoprire la sua prima avversaria nella corsa per il ritorno in serie D.

Antonio Mannori