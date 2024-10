Il Terranuova parte alla grande ma poi affonda in un quarto d’ora

Ghiviborgo

3

terranuova traiana

2

GHIVIBORGO (3-2-4-1): Gambassi, Conti, Lopez, Russo (83’ Nardo), Campani (77’ Signorini), Barbera, Giannini, Nottoli (88’ Simonetta), Noccioli, Vari, Gori. A disp.: Landucci, Bifini, Fischer, Rea, Lika, Schievenin. All. Bellazzini.

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Timperanza, Cappelli, Bega, Senzamici (81’ Suplja), Petrioli, Privitera, Massai, Grieco (62’ Tassi), Ricci, Sacconi (43’ Oitana), Iaiunese (57’ Dini). A disp.: Ermini, Saitta, Cardo, Martini, Neri. All. Becattini.

Arbitro: Cerqua di Trieste

Reti: 6’ Iaiunese, 21’ Massai, 54’ Gori, 71’ Campani, 73’ Gori.

GHIVIZZANO – Gara ricca di gol ed emozioni: il Terranuova Traiana accarezza a lungo il sogno di compiere il colpaccio, prima di cedere alla rimonta del GhiviBorgo. Molto buona la prima frazione giocata dai ragazzi di Marco Becattini, che partono col piglio giusto e passano in vantaggio dopo appena sei minuti, quando capitan Sacconi ruba palla a centrocampo, mette Iaiunese solo davanti al portiere, che non sbaglia. Impalpabile la reazione dei padroni di casa, che si fanno di nuovo sorprendere, questa volta sul lato destro, con la conseguente punizione di Ricci respinta corta da Gambassi, rimpallo su Massai e palla in rete. In avvio di ripresa episodio contestato, con l’uscita fuori area del portiere locale Gambassi che, secondo tutto lo staff valdarnese tocca con la mano e dovrebbe essere espulso. Ma la terna non ravvede irregolarità e la partita cambia. I biancorossi si abbassano, la squadra di Bellazzini accorcia con Gori di testa su cros di Nottoli e si sbilancia alla ricerca del pari. Il Terranuova fallisce per un paio di volte il colpo del ko in contropiede e viene severamente punito nel giro di appena due minuti: al 26’ Campani su punizione trova il due a due, al 28’ gran numero sulla sinistra di Vari, palla in mezzo e Gori di testa è una sentenza. E’ il ribaltone, nonostante gli assalti finali della formazione di Becattini.