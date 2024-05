Il Tennis Club Anghiari ASD ha ospitato il “Museo della Racchetta”

Arezzo, 14 maggio 2024 – Il Tennis Club Anghiari ASD ospitando il “Museo della Racchetta” con l’evento denominato “Musica & Tennis”, ha saputo arricchire le proposte della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, rassegna tipica dedicata agli artigiani andata in scena ad Anghiari nel periodo 25 Aprile, 1° Maggio 2024.

Il percorso espositivo ha raccontato la storia del Tennis attraverso l’evoluzione della racchetta per scoprire come le competenze artigianali abbiano saputo creare, partendo dalla materia prima “legno”, manufatti tecnico-sportivi eccellenti, in grado di caratterizzare il panorama tennistico mondiale per oltre un secolo.

Ma con il legno si ricavano tuttora anche strumenti musicali a corda come il violino, la cui lavorazione artigianale è simile nei vari passaggi a quella della racchetta. La narrazione del liutaio artigiano anghiarese Milton Poggini vissuto nel secolo scorso, biografia ricostruita in maniera straordinaria dal nipote Architetto Milton Sperone, ha saputo mettere in evidenza questa tesi.

Musica e Tennis sono state così messe a confronto come Arti trasversali, attraverso una comparazione dei prodotti artigianali che le hanno rese praticabili. Le combinazioni immaginate per realizzare l’esposizione “Musica & Tennis” hanno evidenziato l’originalità della proposta suscitando un notevole interesse culturale e numerosi riconoscimenti andati ben oltre la semplice visione della messa in mostra di attrezzature sportive e di strumenti musicali a corda.

L’evento è stato realizzato grazie al contributo di alcuni sponsor ed istituzioni locali ed il TCA auspica per il futuro una maggior collaborazione da parte del tessuto produttivo imprenditoriale e commerciale dell’area tiberina.

Il Tennis Club Anghiari ASD ha in progetto altre nuove originali iniziative rivolte in modo particolare alla popolazione scolastica del territorio a partire già dal prossimo mese di settembre 2024. Il primo importante proposito è continuare a sviluppare le tematiche riguardanti il progetto di valorizzazione della Carta Etica dello Sport.

Il TCA è stato promotore attivo fin dall’anno scolastico 2016-2017 di questo documento attraverso l’organizzazione di seminari ed incontri svolti in presenza con testimonial del mondo sportivo di alto spessore.

Tra le altre intenzioni c’è anche la volontà di continuare la collaborazione con l’ente “Museo della Racchetta” con lo scopo di costruire percorsi multidisciplinari dove partendo dai campioni protagonisti nel Tennis nelle varie epoche, si possano conoscere anche le vicende storiche, sociali, economiche e scientifiche collegate al periodo di riferimento.

La sintesi è avviare un’analisi antropologica che prendendo spunto dal gioco del Tennis e dai suoi interpreti, vada ad aprire prospettive trasversali di studio a 360 gradi in più discipline.