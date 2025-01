Il "telefono con la mela": il sogno di Iolanda a 95 anni

CASTIGLION FIORENTINO"Nonna, che ti regaliamo?". E quale migliore idea se non uno smartphone di ultima generazione, un modello ben preciso che Iolanda chiama "quello con la mela"? La signora ha 95 anni, è madre di sei figli, e nonna di 11 nipoti. Una vita passata a curare la famiglia e le attività di ristorazione al fianco dei figli. Da un paio di anni i festeggiamenti per il suo compleanno riescono a riunire tutta la famiglia per una gita fuori porta proprio il primo gennaio, giorno del compleanno di Iolanda. Chiusi i locali e preparato un pullman, si parte per la riviera romagnola. Quest’anno sul lungomare di Cervia a festeggiare con loro c’era anche il sindaco Mario Agnelli. "Eravamo una quarantina di persone, io ero l’unico ospite extra", racconta il sindaco. La signora "aveva manifestato la necessità di avere un telefono ma quando le avevano proposto il modello semplificato con i tasti grandi, lei si è rifiutata. Lo voleva come quello della nipotina". Proprio così, il telefono "con la mela": esattamente quello ha ottenuto in regalo. "Lo smartphone le è stato consegnato già pronto all’uso, tant’è che Iolanda ha subito fatto la sua prima telefonata", continua il sindaco. Classe 1030, grazie ai suoi nipoti e pronipoti Iolanda viaggia - e telefona- al passo con i tempi. Per come la conosce il sindaco però, non c’è da stupirsi: "La signora segue un ritmo di vita di altri tempi: sveglia presto per aiutare in cucina, Messa e poi al lavoro coi figli. Fino a qualche mese fa guidava la sua macchina. In paese la conoscono in tanti, anche per la sua energia dirompente".