Il teatro all'aperto del palazzo comunale intitolato a Giulio Vignoli

Arezzo, 31 gennaio 2025 – L'Amministrazione Comunale di Monte San Savino ha deliberato l'intitolazione del Teatro all'Aperto del Palazzo Comunale alla memoria di Giulio Vignoli, figura di spicco nella vita politica, amministrativa e culturale della città.

Nato ad Arezzo il 15 settembre 1940 e deceduto a Monte San Savino il 15 aprile 2016, Giulio Vignoli ha lasciato un'impronta indelebile nella comunità savinese, distinguendosi per il suo impegno nella promozione della cultura e del teatro popolare.

Regista e autore di numerose rappresentazioni teatrali, Vignoli è stato un punto di riferimento per la vita culturale cittadina, contribuendo in maniera significativa alla valorizzazione delle tradizioni locali. Tra le sue tante iniziative, si ricorda il ruolo di coordinatore della Rievocazione Storica del Baldovino di Monte, evento di grande rilievo per il territorio.

Considerato l'importante contributo offerto da Vignoli nel corso della sua carriera, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto doveroso riconoscerne il valore intitolandogli il Teatro all'Aperto del Palazzo Comunale, finora privo di una denominazione ufficiale. "Vogliamo rendere omaggio a una personalità che ha dato tanto alla nostra comunità, non solo attraverso il suo impegno nell'Amministrazione Comunale, ma anche con la passione e la dedizione per il teatro e la cultura locale.

Giulio Vignoli, nato aretino, era diventato savinese a pieno titolo", ha dichiarato l'Amministrazione.