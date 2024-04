Il Team Tavoletta DojoValdarno sul podio ai campionati italiani

Arezzo, 26 aprile 2024 – Domenica scorsa al Palazzetto dello Sport Colfelice di Frosinone si è tenuto il Campionato Italiano Spartan Fight XFC Cinture. L'evento, patrocinato dall'ASI, era una gara qualificazione al Campionato Italiano XFC che si terrà il 2 giugno 2024 a Roma. Si sono messi in mostra gli atleti del Team Tavoletta dojovaldarno. Primo posto per Nadia Mokynska e Kleryldio Sedjiraj nelle rispettive discipline k1 kickboxing e free boxe. Ma le soddisfazioni sono arrivate anche con Luca Giannelli e Daniel Gisonti, che si sono piazzati al secondo posto. Esordio con pareggio per Francesco Ciocca. Prossimi appuntamenti, quindi, nella capitale per le fasi finali dei campioni italiani xfc.