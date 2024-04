Il successo senza tempo di un mattoncino

I mattoncini Lego vennero inventati da Ole Kirk Kristiansen, un falegname di Billund in Danimarca. La sua bottega nel 1924 andò a fuoco, ma con molta determinazione ne aprì un’altra. Era aiutato e supportato dai figli, ma purtroppo gli affari non andavano bene e le difficoltà aumentavano. Fu così che Kristiansen iniziò a realizzare con il legno oggetti in miniatura e, poco dopo, giocattoli e mattoncini. Nel 1934 venne inventato il nome Lego dalle frase "Let godt" che significa "gioca bene". Nel 1949, con la scoperta della plastica, iniziarono a realizzare i primi mattoncini e vennero chiamati Automatic Binding Bricks. Potevano essere montati e smontati moltissime volte dando la possibilità ai bambini di costruire infinite cose oltre che viaggiare con la fantasia.

Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del Duemila l’azienda incontrò un nuovo ostacolo: l’arrivo ed il successo dei videogiochi. Kiel Kirk Kristiansen, presidente dell’azienda, intuì che per superare questo nuovo momento di crisi era necessario introdurre dei cambiamenti, che fossero innovativi e strategici impiegando strumenti e metodi nuovi. Poiché per decenni i bambini avevano dato sostanza ai loro sogni costruendoli con i mattoncini Kiel Kirk Kristiansen ipotizzò di chiedere agli adulti di rappresentare la loro visione del futuro utilizzando il protocollo Lego Serious Play. Il metodo funzionò e, ancora oggi, è applicato nelle grandi aziende per risolvere problemi organizzativi o politici.