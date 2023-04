Il soprano Martini e il violino di Rousseau in concerto

Lunedì dell’Angelo concerto di brani del repertorio sacro nella Cappella della Madonna del Conforto ad Arezzo. Il Serra Club di Arezzo compie 25 anni e festeggia con la musica. Il Serra è un movimento internazionale laicale al servizio della Chiesa Cattolica, il cui scopo è sostenere le vocazioni al sacerdozio ministeriale e alla vita religiosa consacrata mediante la preghiera, l’amicizia ed ogni altra attività di promozione. Nell’anno del compleanno dei 25 anni della Fondazione, con il patrocinio della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, sono state organizzate una serie di iniziative. La prima in calendario, per ricordare l’evento, è prevista per domani alle 16 nella Cappella della Madonna del Conforto in Cattedrale, con un concerto di brani del repertorio sacro di Verdi Bach, Mozart, Handel, Haydn, con arrangiamento per soprano e violino dialoganti e due eccellenti interpreti internazionali: si esibiranno il soprano Francesca Martini, accompagnata dal violino di Alexis Rousseau. "La cittadinanza è invitata a partecipare - dice il presidente del Serra Club di Arezzo Alessandro Melis. Nell’occasione saranno raccolte offerte da devolvere al nostro progetto di rinascita di Aleppo".