Il solstizio d’estate sulla grande meridiana della chiesa di Santa Maria Forisportam

Domani sarà possibile vedere l’immagine del sole proiettata sul pavimento della chiesa di Santa Maria foris portam (Santa Maria bianca) in piazza della “colonna mozza“. Questo è reso possibile dalla meridiana che si trova all’interno della chiesa. Grazie alla disponibilità della parrocchia del centro storico, la chiesa rimarrà aperta per osservare il disco del sole che scivola sulla pavimentazione fino a raggiungere la linea appositamente tracciata per indicare il mezzogiorno lucchese che, ricordiamo, non coincide con quello dell’orologio. Questo grandioso apparato è nato per regolare tutti gli orologi della cittàquindi forniva il tempo ufficiale a Lucca, è ancora perfettamente funzionante e conserva una grande precisione, si parlerà di queste e di altre meridiane, del loro uso e della loro storia. Sarà possibile confrontare l’ora che fornisce con quella degli orologi e il risultato sarà sorprendente, inoltre sarà effettuata una misura astronomica possibile solo nei giorni dei solstizi. E’ prevista anche una breve visita all’edificio religioso che ha una storia millenaria e conserva opere di grande pregio, l’appuntamento è domani alle 12.50 nella chiesa, durata circa 30 minuti, ingresso gratuito.