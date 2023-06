Il sogno azzurro di Degli Innocenti Il valdarnese nella finale under 20

di Massimo Bagiardi

Se la nazionale maggiore di calcio ormai da tantissimo tempo non riesce a regalare soddisfazioni ai tifosi italiani, l’assenza negli ultimi due mondiali la dice lunga, altrettanto non si può certo dire della compagine under 20 di Carmine Nunziata dove è presente un valdarnese doc: il centrocampista di Piandiscò Duccio Degli Innocenti. 20 anni compiuti lo scorso 28 aprile fa parte di questa comitiva che, volata in Argentina con un carico di ambizioni e sogni da cullare, si è ritrovata dallo scorso 21 maggio, gara dopo gara, a fare fuori tutti gli avversari e a qualificarsi per la finalissima che questa sera, alle 23 ora italiana, in diretta su Raidue affronterà a La Plata, in uno stadio da 53 mila posti intitolato a Diego Armando Maradona, i pari età dell’Uruguay nello scontro che farà alzare al cielo la coppa del mondo. Il ventenne centrocampista, che in questa grande avventura è stato seguito anche da due suoi compagni dell’Empoli come Baldanzi e Guarino, non ha però messo troppo piede in campo nelle cinque partite fin qui giocate basti pensare che è stato impiegato 20 minuti, nel corso della ripresa, nella rotonda vittoria per 3-0 contro la Repubblica Domenicana e, successivamente, lo scorso 3 giugno nelle battute finali al cospetto della Colombia che grazie al 3-1 infertogli ha permesso di accedere alla semifinale dell’8 giugno contro la Corea del Nord fatta propria dagli azzurrini per 2-1, grazie a una perla su punizione nei minuti finali. Il cammino della nazionale, in pratica, è stato macchiato da una sola sconfitta per 2-0, quella con la Nigeria del 24 maggio. Tutte vittorie, poi, nelle altre cinque partite giocate e la speranza che si possa mettere questa sera la ciliegina sulla torta è assai concreta. Per Duccio Degli Innocenti sarebbe la grande ed ennesima soddisfazione di una carriera che l’ha visto protagonista dalla tenera età di otto anni. Già, proprio nel 2011 fu ingaggiato dall’Empoli, che lo scoprì nella Faellese intuendone le qualità. Un percorso davvero non facile per lui negli anni a seguire, i viaggi con il nonno fino a Firenze Sud dove l’attendeva un pulmino della società biancoazzurra, gli studi che non potevano certo essere messi in secondo piano e, per finire, il grande salto nella prima squadra di Paolo Zanetti arrivando, perfino, a debuttare seppur per una manciata di minuti, in massima divisione, lo scorso 21 ottobre niente meno che a Torino. Stasera la grande opportunità di alzare al cielo il più dei prestigiosi trofei. Poi inizieranno le vacanze, davvero quantomai meritate.