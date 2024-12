Il Sistema Museale del Valdarno e una mostra diffusa sul territorio

Arezzo, 02 dicembre 2024 – In occasione della Festa della Toscana, il Sistema museale del Valdarno ha presentato al pubblico una mostra diffusa nel territorio: i sette musei del sistema regionale sono infatti le sedi espositive, fino al 30 marzo 2025, di La tua mente è la tua casa. La tua mente è la tua prigione, una narrazione artistica inedita, curata da Nicolas Ballario, che vede la presenza di importanti artisti internazionali riflettere sui temi del museo e del limite, sia esso inteso come protezione o costrizione. La mostra è promossa dai Comuni di San Giovanni Valdarno, Montevarchi, Loro Ciuffenna e Cavriglia con l'Accademia Valdarnese del Poggio e l'Ente Basilica di Santa Maria delle Grazie, grazie al supporto della Regione Toscana, tramite gli annuali contributi ordinari ai sistemi museali , ed è organizzata da MUS.E. La mostra è concepita come un percorso diffuso fra i musei della valle dell'Arno. Il progetto vede infatti protagonisti i musei aderenti al Sistema museale del Valdarno: il Museo delle Terre Nuove, Casa Masaccio Centro per l'arte contemporanea, il Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Valdarno; il Museo Paleontologico e il Cassero per la scultura italiana dell'Ottocento e del Novecento a Montevarchi; il Museo Venturino Venturi a Loro Ciuffenna; il Museo MINE a Cavriglia.

Il progetto è sviluppato con il coordinamento scientifico di Valentina Zucchi e grazie all'impegno del comitato scientifico del sistema, costituito dai direttori dei musei: Paola Bertoncini, Elena Facchino, Lucia Fiaschi, Fausto Forte, Michela Martini, Federica Tiripelli. Il Museo delle Terre Nuove ospita la scultura Shine di Valerio Berruti, inno alla poesia dell'infanzia, a cui risponderà l'altrettanto poetica Cloud di Leandro Erlich al Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, in dialogo con l'Annunciazione di Beato Angelico . Sempre a San Giovanni Valdarno, Casa Masaccio Centro per l'arte contemporanea presenta una rosa di fotografie di Sofia Uslenghi, in dialogo con quelle di Gabriele Basilico. A Montevarchi, il Museo Paleontologico accoglie i Pollai di Vedovamazzei e il Cassero per la scultura italiana dell'Ottocento e del Novecento le opere di Gianni Lucchesi e il video X di Daniele Costa. Ancora, il Museo Venturino Venturi a Loro Ciuffenna diventerà la dimora di una selezione di scatti di Oliviero Toscani tratti dalla celebre serie Condannato a morte, cui si affiancherà l'opera A stenti di Alberto Agosti; infine, il Museo MINE, chiuso per lavori, diffonderà l'esposizione in tutto il paese di Cavriglia, grazie ai manifesti inediti di Michelangelo Pistoletto: un progetto di paradiso nella valle dell'Arno.