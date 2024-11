Il senso civico e la California di Woody Allen

Siamo i ricicloni più pigri della Toscana, con dieci punti percentuali sotto la media regionale. Tanti passi avanti sono stato fatti nel settore della raccolta differenziata ma altrettanti ne servono per comportamenti a basso impatto ambientale e alto senso civico. Quello che facciamo, e come lo facciamo, non basta, non ancora. Le istituzioni lavorano molto sui giovani perché la salvaguardia dell’ambiente passa attraverso l’educazione degli adulti di domani. Secondo un recente sondaggio sui rifiuti, 4 italiani su 10 sottovalutano i danni prodotti da una raccolta di scarsa qualità. "In California c’è molta pulizia perché non buttano via la spazzatura, la trasformano in show televisivi" ironizzava Woody Allen in uno dei suoi tanti film. Ma qui non è la California.