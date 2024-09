Il ruolo dell’informazione locale: "Un argine contro le fake news"

L’omaggio di Foiano a Giancarlo Sbardellati ed Enrico Nottolini nel nome dell’informazione di qualità e della lotta alle fake news. In piazza Cavour c’erano i protagionisti della grande stampa nazionale. Tra i premiati anche la direttrice di Quotidiano Nazionale Carlino-Nazione-Giorno Agnese Pini che non ha potuto partecipare all’evento di Foiano per l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, rappresentata dal capocronista de La Nazione di Arezzo Federico D’Ascoli che ha ritirato il premio ricordando brevemente la figura di Giancarlo Sbardellati e le sue grandi doti umane insieme a quelle professionali che lo hanno portato a essere definito "l’Ansa della Valdichiana" per la quantità di notizie che riusciva a intercettare durante oltre trent’anni di collaborazione da Foiano.

Sono saliti sul palco, rispondendo alle domande di Guido Albucci e Andrea Laurenzi, Francesco Cancellato direttore di Fanpage, Luisella Costamagna, giornalista e scrittrice, il reporter d’inchiesta Antonino Monteleone, Alessia Tarquinio, volto storico del giornalismo sportivo, Guido Vaciago direttore di Tuttosport, poi Claudio Zeni storica firma aretina e la giornalista del Corriere di Arezzo Francesca Muzzi. Una lunga lista di prestigiose firme che hanno ribadito l’importanza e il valore dell’infomazione locale contro le fake news e le storture dei social network.

"Vorrei ringraziare tutte le istituzioni che ci sostengono in questa iniziativa – ha detto il sindaco di Foiano Jacopo Franci – che sta assumendo un rilievo sempre più nazionale. Inoltre è importante ricordare i due giornalisti locali cui è intitolato il premio, che hanno sempre descritto la nostra realtà in modo efficace e corretto".

"Il premio è un’occasione per riflettere sulla nostra professione – il messaggio inviato al premio Sbardellati-Nottolini da Giampaolo Marchini presidente Ordine dei Giornalisti della Toscana – e capire quale sarà in futuro il ruolo della stampa. Per quanto riguarda i social occorre una riflessione ulteriore per comprendere le fake news e l’odio seriale, noi crediamo nella qualità dell’informazione e occorre conoscere sempre meglio le nuove tecnologie".