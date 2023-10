Arezzo, 19 ottobre 2023 – “Il ruolo dei nonni nella società moderna” è il tema che sarà affrontato nell’incontro organizzato da 50&Più Arezzo, in programma venerdì 20 ottobre alle ore 16,00 nella sede aretina di Confcommercio Firenze-Arezzo in via XXV Aprile n. 12.

Interverranno le psicologhe del gruppo Confcommercio Fi-Ar insieme alla presidente Elisa Marcheselli, che coordinerà l’incontro. Si parlerà dell’evoluzione delle dinamiche familiari e dell’influenza dei nonni sulla crescita e lo sviluppo dei giovani, cercando di spiegare in che modo i nonni siano diventate figure cruciali, capaci di contribuire in modo significativo all’educazione e al benessere dei loro nipoti.

Verranno esplorate, infine, le modalità utilizzate dagli anziani per restare al passo con i tempi della “generazione Z”. “I nonni sono dei veri punti di riferimento della nostra società, dal punto di vista affettivo, sociale e pure economico – spiega il presidente della 50&Più aretina Claudio Magi – sono un valore assoluto da tutelare e proteggere, per questo la nostra associazione ha voluto organizzare un incontro con l’ausilio del gruppo psicologi per comprendere meglio il ruolo che svolgono all’interno del sistema relazionale familiare. L’ingresso è aperto a tutti”.