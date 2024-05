Il Rotary Club Arezzo dona all’Aism aretina un computer di ultima generazione

Arezzo, 17 maggio 2024 – Il presidente del Rotary Club Arezzo Marco Genalti si è recato stamattina, 17 maggio, presso la sede Aism di piazza Andromeda 29 ad Arezzo, per dare seguito operativo ad un Service promosso dal Club.

Il presidente ha infatti consegnato ad Alessio D’Aniello, presidente dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Arezzo, un computer di ultima generazione donato dal Rotary Club Arezzo. Si tratta di uno strumento in grado di consentire all’Aism stessa, che ne era priva, di procedere ad una più facile gestione delle delicate materie sensibili di cui si occupa.

A testimonianza dell’impegno rotariano in questo senso, sul computer è apposto il simbolo del Rotary Club Arezzo. Dal presidente D’Aniello è giunto a Genalti il sentito ringraziamento per questo contributo concreto da parte del Club Service, tenendo conto che nella provincia di Arezzo ci sono circa mille malati di sclerosi multipla e loro sono in contatto con circa 220 persone che agiscono su base provinciale a sostegno.