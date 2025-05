Il ricordo di Chiara Meoni. Le iniziative di beneficenza a 4 anni dalla scomparsa

CASTIGLION FIORENTINO

Proseguono con forza e convinzione i progetti di solidarietà in ricordo di Chiara Meoni, figlia del compianto campione di moto Fabrizio che a soli 18 anni è stata strappata all’effetto della sua famiglia da un male incurabile. È grazie alla Fondazione Fabrizio Meoni Onlus che anche il nome di Chiara viene legato a stretto filo ad iniziative sia di carattere formativo sia di beneficenza. Dal 2021, anno della scomparsa di Chiara, l’associazione promuove un programma di borse di studio destinato agli studenti della sezione linguistica del Liceo Giovanni da Castiglione dove Chiara studiava e dove c’è un’aula a lei dedicata. Il programma, che comprende anche altre azioni formative, si chiama "in viaggio con Chiara" e i beneficiari delle borse ogni anno appendono le foto del loro soggiorno di studio all’estero nell’aula "Chiara Meoni", come se la giovane avesse continuato a viaggiare con loro. Tra i progetti realizzati in Senegal, il paese tanto caro al babbo Fabrizio e dove lo stesso aveva ottenuto le sue vittorie più importanti, uno di questi è intitolato proprio a "Chiara e Fabrizio Meoni". È una biblioteca e una sala multifunzionale della scuola di Foua 2 nella città di M’Bour, progetto inaugurato da tutti i famigliari di Chiara nel maggio 2023 e che da quel giorno arricchisce la didattica di oltre 500 studenti. Intanto ieri, nel giorno esatto in cui si ricorda la prematura scomparsa di Chiara, il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, accompagnato dall’Assessore Stefania Franceschini, ha consegnato nell’aula dell’Istituto "Giovanni da Castiglione" a lei dedicata, un attestato di merito a Iacopo Gironi, studente dell’indirizzo Professionale.