Il quartiere popolare che si rigenera

Arezzo può diventare una città sostenibile, per usare un termine in voga negli ultimi tempi, sia in termini di servizi che di qualità della vita. Pescaiola può essere in centro nevralgico di questa rigenerazione: è un quartiere popolare della città ma anche una zona di ceto medio emergente, di villette che confinano con aree difficili. Un quartiere lineare, cresciuto ai lati di un grande asse viario composto da via Alessandro Dal Borro-via Benedetto Croce-via Piero Calamandrei. Area vivace, piena di contraddizioni e assediata dalle auto. Per questo la voglia di rigenerare Pescaiola di Beppe Sugar Angiolini, dei Negrita e di Rosario De Marco è un’ottima notizia.