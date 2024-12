"Il Principe Granchio ed altre storie del mare" oggi al Virginian

"Il Principe Granchio ed altre storie del mare" al Teatro Virginian di Arezzo. Lo spettacolo andrà in scena oggi pomeriggio domenica 8 dicembre, alle ore 17.00 al Teatro di via de Red.

Lo spettacolo è tratto da una favola veneziana, volume primo delle "Fiabe italiane" di Italo Calvino. "Il Principe Granchio" è raccontata alla maniera dei cantastorie da Daniela Cecchi, inventrice e creatrice di oggetti scenici e da Franco Picetti, con canzoni e musiche originali.

Una volta tanto è la ragazza che tira fuori dai guai il protagonista maschile. Il mistero del mare, regno di esseri e di cose che non ti aspetti, e la potenza della musica, che muove e incanta la natura. "Il pesciolino d’oro", una favola della tradizione riscritta da Puskin, condivide con la prima lo stesso inizio: un pescatore che non riesce a sfamare la famiglia con il proprio lavoro. Ma la fortuna gli si presenta un giorno qualcosa di inaspettato. A seguire, un laboratorio creativo per i più piccoli.